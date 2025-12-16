Goni in festa per la centenaria del paese: per Speranza Mascia “un secolo di storia, di sacrifici e di amore per tutti noi”. Riccardo Delussu: “Con la sua presenza e la sua saggezza ha lasciato un segno importante nella memoria collettiva di Goni, diventando esempio di dignità e umanità”.

Il piccolo centro cullato tra paesaggi mozzafiato e i resti archeologici risalenti alla preistoria, oggi omaggia la sua longeva concittadina “testimone delle tradizioni e della cultura del nostro paese”. Circondata dall’affetto della sua famiglia, tzia Speranza (la prima a sinistra nella foto) sorride serena, sa che in tanti le bogliono bene e nemmeno si direbbe che oggi ha spento ben 100 candeline. A nome della comunità Delussu esprime: “In questo giorno speciale ti auguriamo salute, serenità e tanti momenti di pace, circondata dall’affetto dei tuoi cari e di tutta la comunità che oggi ti rende omaggio con grande stima e riconoscenza. Buon compleanno Tzia Speranza per i tuoi 100 anni”.