È stata la prima stagione estiva di piazza degli Arcipelaghi dopo il restyling, un ritorno atteso dai cagliaritani che hanno potuto vivere Marina Piccola con un volto completamente rinnovato. Dopo 21 mesi di lavori e un investimento da 3 milioni di euro, lo spazio è stato restituito alla città con un progetto in ottica sostenibile, pensato per garantire continuità estetica e funzionale con il Lungomare Poetto. Il nuovo spazio è oggi riservato alla mobilità dolce: via le auto, con accesso consentito solo ai residenti attraverso passaggi di servizio.

Riqualificati gli spazi verdi e le aiuole, inserite nuove panchine e pergolati per creare zone d’ombra, mentre la pista ciclabile accompagna l’intera area in continuità con il lungomare. Anche l’impianto di illuminazione è stato riprogettato: luci “intelligenti”, predisposte per l’installazione di telecamere e sensori. La pavimentazione è stata concepita in ottica green, con calcestruzzo drenante capace di raccogliere e riutilizzare l’acqua piovana, evitando ristagni e allagamenti. A completare il quadro, ulteriori arredi urbani come cestini, fontanelle, rastrelliere e persino giochi d’acqua per bambini. La città si è quindi dotata di un nuovo spazio urbano moderno e sostenibile, che ridisegna il volto di Marina Piccola e arricchisce l’offerta del lungomare, destinato a diventare un importante punto di riferimento per residenti e visitatori.