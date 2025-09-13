Cagliari-Parma 2-0, Felici ma per davvero: San Caprile e due guizzi per fare volare i rossoblù di Pisacane. Il Parma costruisce cinque palle gol ma il portiere del Cagliari è un fenomeno e merita dieci in pagella. Un gol di testa di Mina e il raddoppio di Felici appena entrato dopo il palo di Adopo mettono in cassaforte una vittoria importantissima alla Unipol Domus. Pisacane ha anche la fortuna dalla sua parte ma le azzecca tutte: il modulo iniziale con un opttimo Gaetano dietro le punte e i cambi perfetti, con Felici che doveva andare al Venezia invece si rivela molto più forte dell’infortunato Luvumbo, tanto che segna dopo due minuti dal suo ingresso in campo. A dire il vero nei primi 25 minuti il Parma ha letteralmente dominato: Caprile è stato poderoso sui guizzi di Cutrone, che contro il Cagliari sembra avere sempre il dente avvelenato.

Poi il cross di Obert, il colpo di testa del gallo Belotti, la respinta di un incerto Suzuki e il tap in di testa di Mina, che rimedia così a una clamorosa leggerezza precedente in difesa. Nella ripresa clamoroso traversa di Oristanio per il Parma e in contropiede il Cagliari segna ancora. La prima di Belotti ha visto il centravanti molto macchinoso ma anche molto determinato. Il Cagliari va a 4 punti in classifica e la compattezza della squadra lascia ben sperare e fa impazzire il pubblico. Una vittoria molto sofferta e complicata, con un passo indietro nel gioco rispetto al match con la Fiorentina. Ma conta anche la fortuna, e oggi contava soltanto vincere.