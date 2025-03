Nessuna traccia del killer né del coltello che ha usato per ammazzarlo: la procura di Lanusei non ha ancora concesso il nulla osta per la restituzione della salma di Marco Mameli, il 22enne di Ilbono ucciso sabato scorso durante i festeggiamenti di Carnevale a Bari Sardo, in Ogliastra. Servono nuovi accertamenti dopo l’autopsia, che ha confermato il decesso a causa di almeno due coltellate, una delle quali fatale al cuore.

Intanto, le indagini proseguono: gli investigatori, che hanno già ascoltato diversi testimoni della serata, sono ancora alla ricerca dell’arma del delitto, elemento chiave per ricostruire l’omicidio e individuare il responsabile. Non appena la salma sarà restituita ai familiari, i funerali si svolgeranno nella chiesa di San Giovanni Battista a Ilbono, dove nello stesso giorno sarà proclamato il lutto cittadino.