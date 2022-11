Maratona “Cagliari respira”, domenica mezza città bloccata: stop al traffico da Sant’Avendrace al Poetto

Cagliari respira. Domenica via alla mezza maratona. Ma i residenti del centro protestano per i disagi. “Abbiamo il quartiere completamente invaso dai divieti di sosta per un’intera mattina”, protesta Adolfo Costa, presidente del comitato dei residenti di Stampace, “dove dobbiamo metterci le macchine? Non abbiamo parcheggi e non ce li danno. Anzi ce li tolgono con queste manifestazioni. Non osteggiamo le manifestazioni. Va bene fare sport e tentare di avvicinare le persone allo sport, ma da qui a dover fare i salti mortali per trovare un parcheggio questo è troppo”.

Tante le modifiche al traffico. Tra stop alla circolazione, divieti di sosta, riduzioni delle carreggiate e inversioni di marcia. Ecco l’elenco completo.

Istituzione del divieto di transito dalle ore 7 alle ore 13 del 4 dicembre all’occorrenza sino al passaggio dell’ultimo concorrente.

Nei quartieri di Stampace basso e Sant’Avendrace la circolazione delle auto sarà sospesa per il tempo necessario al transito dei maratoneti, in tutte le strade ricomprese all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade: largo Carlo Felice, corso Vittorio Emanuele II, viale Trento, viale Sant’ Avendrace, viale Trieste, via Roma prolungamento, via Roma fronte Palazzo Civico. E nelle seguenti vie: viale Diaz (entrambe le semicarreggiate da piazza Scopigno a piazza Amendola), piazza Marco Polo (esclusa l’area di sosta), via Messina da via Firenze, via Caboto da viale Colombo, via Siracusa da via Palermo, via Catania (da via Palermo verso viale Diaz), via Degli Sport, via Monte Mixi (verso viale Diaz), viale Cimitero (da viale Bonaria a viale Diaz), via Sonnino (da viale Bonaria a viale Diaz), via Pirastu (da via Campidano a viale Diaz nella medesima direzione di marcia), piazza Deffenu (da via Campidano a piazza Amendola), piazza Amendola, viale Regina Margherita (da via E. d’Arborea a piazza Amendola nella medesima direzione di marcia), via Roma – corsia mezzi pubblici, via Roma portici (in entrambi i sensi di marcia da piazza Amendola a via Sassari), esclusi mezzi pubblici da via Sassari, altezza stazione, fino all’incrocio con il largo Carlo Felice con direzione porto, tutte le strade che dal quartiere Marina si immettono sulla via Roma, via Sassari (da piazza Del Carmine a via Roma), via Sassari (da piazza Del Carmine a via Mameli), largo Carlo Felice (in entrambi i sensi di marcia), via Baylle (da via Roma a via Dettori), via Dettori (da via Baylle al largo Carlo Felice), via Santa Margherita (da via San Giorgio a via Azuni nel medesimo senso di marcia), piazza Yenne, via Angioy (da via Crispi a via Mameli), via Mameli (da via Nazario Sauro al largo Carlo Felice), via Pola, via Carloforte, corso Vittorio Emanuele II, via Caprera, via Palabanda (da via Dei Carbonazzi al corso Vittorio Emanuele II), via Tigellio (da via S. Ignazio da Laconi al corso Vittorio Emanuele nel medesimo senso di marcia), viale Trento (in entrambi i sensi di marcia), piazza Annunziata, via De Magistris, viale Merello (da via Don Bosco a via De Magistris nella medesima direzione di marcia), via Nazario Sauro, via Cesare Battisti (in entrambi i sensi di marcia), via Zara (da via Vittorio Veneto a viale Trento), via Rovereto, viale Trieste (in entrambi i sensi di marcia dalla via Pola a viale S. Avendrace), viale Trieste (corsia destra da via Pola a via Roma prolungamento nella medesima direzione di marcia), viale Sant’ Avendrace da Viale Trento a Via Flumendosa, via Rio Massari, via Temo, via San Paolo (da via Posada a viale Trieste nella medesima direzione di marcia), via Renzo Frau, via Bruscu Onnis (da via Asproni a viale Trieste), via Roma (prolungamento), via Campioni d’Italia 1969/1970 (corsia dei mezzi pubblici), bretella di innesto dall’Asse Mediano a viale Campioni d’Italia 1969/1970, via Pessagno (da uscita per viale Ferrara a piazza Marco Polo), via Fiorelli (da viale Campioni d’Italia 1969/1970 a via Vespucci), via Vespucci (da bretella per via Fiorelli a viale San Bartolomeo), viale S. Bartolomeo (da rotatoria viale Campioni d’Italia 1969/1970 a via Tramontana), via Tramontana (dalla rotatoria di S. Bartolomeo a viale Poetto nella medesima direzione di marcia), viale Poetto corsia dei mezzi pubblici (da via Tramontana, a seguire riduzione di carreggiata sino a piazza Arcipelaghi), piazza Arcipelaghi (corsia più esterna), bretella di innesto dal viale Marina Piccola al lungomare Poetto, lungomare Poetto (corsie podisti e ciclabile), via La Palma (da altezza Ente Parco ad ingresso Parco nel medesimo senso di marcia), pista ciclabile (da via La Palma al Molo S. Elmo), via Caboto (nel tratto compreso tra il Molo S. Elmo e il viale Diaz, lato Fiera nel medesimo senso di marcia),

Divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle ore 14 di domenica 4 dicembre in viale Diaz, piazza Marco Polo (solo mezza luna), via degli Sport, via Pirastu (da via Campidano a viale Diaz nella medesima direzione di marcia), via Roma portici (da piazza Amendola a via Sassari), largo Carlo Felice (in entrambi i lati e parcheggi centrali), corso Vittorio Emanuele II (da via Caprera a viale Trento), piazza Annunziata, piazza Yenne dal civico 38 al civico 43, viale Trento (in entrambi i sensi di marcia), viale Sant’Avendrace (in entrambi i sensi di marcia da Viale Trento a Via Flumendosa), viale Trieste (in entrambi i sensi di marcia dalla via Pola a viale S. Avendrace), via Renzo Frau, viale Trieste corsia destra da via Pola a via Roma prolungamento nella medesima direzione di marcia), via Roma (prolungamento da viale Trieste a via Maddalena), via Roma (in entrambi i sensi di marcia da via Maddalena a via Sassari), via La Palma (da via Tramontana a ingresso parco Molentargius), via Caboto (nel tratto compreso tra il Molo S. Elmo e il viale Diaz, lato Fiera).

C’è poi la riduzione della carreggiata dalle ore 7 alle ore 14 in viale Diaz (da via Ancona a via Bottego), via Roma (da via Sassari, altezza stazione, fino all’incrocio con il largo Carlo Felice con direzione porto), viale Trieste (da via Pola a via Roma prolungamento), viale Diaz (da via Rockefeller a piazza Scopigno), rotatoria piazza Scopigno, viale Campioni d’Italia 1969/1970 (da piazza Scopigno a via Fiorelli), viale Poetto (da via Tramontana a piazza Arcipelaghi), piazza Arcipelaghi (da viale Poetto al lungomare Poetto), via La Palma (da ingresso parco a ingresso pista ciclabile ponte La Palma), calata della Fiera, calata dei Trinitari e via Caboto

Infine scattano l’inversione del senso di marcia dalle ore 7 alle ore 14 in via Caboto (da Calata dei Trinitari a piazza Marco Polo, nella semicarreggiata opposta a quella interessata dalla manifestazione, per consentire transito nella bretella con direzione viale Ferrara) e via Sassari (da via Roma a viale La Playa) e la rimozione momentanea degli ostacoli presenti nel percorso di gara dalle 9 alle ore 13 del 4 dicembre 2022 nel corso Vittorio Emanuele II/piazza Yenne (fioriere poste all’ingresso dell’area pedonale del corso), via Fiorelli/Vespucci (parte del cordolo di protezione della pista ciclabile posto in corrispondenza dell’attraversamento di via Vespucci) e in piazza Arcipelaghi / Pista ciclopedonale del lungo Mare Poetto (fioriere poste all’ingresso della pista).