Sparatoria durante l’assalto al portavalori sulla 131: ferite due guardie giurate e una ragazza

È pesante ma non gravissimo il bilancio dei feriti nell’assalto al portavalori sulla Ss 131, all’altezza di Giave. Due guardie giurate ferite e nella sparatoria è rimasta coinvolta anche una ragazza, raggiunta ad un braccio da un proiettile. I banditi hanno bloccato la carreggiata con un’auto in fiamme e, armati sino ai denti, hanno sparato contro il furgone.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Sassari, per fortuna non sono in pericolo di vita. Le forze dell’ordine hanno ritrovato l’auto usata dai banditi per la fuga, nel Nuorese. Il bottino, stando alle stime iniziali, sarebbe molto esiguo.