Maracalagonis, addio a un altro giovane del paese, le parole di Francesca Fadda: “Come sindaca, vorrei assicurare la mia vicinanza e quella della comunità tutta a tutti coloro che sono stati colpiti da questo lutto”.

Un dramma ha colpito nuovamente il paese dopo appena una settimana con la scomparsa prematura di “un giovane brillante ragazzo, oggi si ritrova a dover affrontare un altro lutto di un altro giovane, molto conosciuto a Maracalagonis.

Profondamente addolorata per la perdita di Felice, oggi, vorrei esprimere le mie più sentite condoglianze ai suoi figli prima di tutto; alla sua famiglia, parenti e agli amici” spiega la sindaca sui social.

Il paese piange per la scomparsa di questo giovane, si stringe con rispetto e silenzio alla sua famiglia: “Non esistono parole, non esistono motivazioni, esiste solo il rispetto per la persona e per i suoi cari che dovrà accompagnare la famiglia nella preghiera che il dolore si trasformi in forza.

Siamo qui oltre che come comunità, anche come amministrazione, per sostenere la famiglie e gli amici di Felice nella speranza che ritrovino nel tempo la pace e la serenità”.