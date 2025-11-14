La passione per la pesca conquista tutti: dopo la lampuga di Andrea Galiani catturata nel golfo di Cagliari, ecco le prede di Nicola Fanelli, Carloforte isola di San Pietro.

Ha 17 anni, ammiratore di Galiani e appassionato di pesca dall’età di 5 anni: “Andava a pescare in barca e sulla scogliera con il nonno Limbo” racconta mamma Mariella a Casteddu Online. A 7 anni ha iniziato a pescare con la canna fissa e a 11 anni “ha iniziato a praticare lo spinning e l’eging in porto per i barracuda, i pesci serra, seppie, polpi e calamari pescando delle magnifiche prede”.

A 16 anni, con l’acquisto di attrezzatura più professionali, ha iniziato a praticare lo shore jigging per le scogliere dell’isola portando a casa prede favolose e restituendo al mare i pesci sottotaglia da vero sportivo”.

Una giovane promessa, insomma, affascinato sin da piccolo dal mondo della pesca che rispetta il mare e i suoi abitanti: ha la fortuna di vivere in uno dei territori più ricchi e coltivare con entusiamo la sua passione. E sui social niente foto di serate e movida, fnl.fishing pubblica le sue prede e le mosse per catturarle.