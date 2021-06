Maracalagonis in lutto per Alessandra Piga, uccisa a coltellate dall’ex compagno

Lutto cittadino a Maracalagonis per il femminicidio avvenuto in Liguria: Alessandra Piga, 25 anni, giovane mamma di un bimbo di un anno e mezzo che, al momento della tragedia era in casa con lei, era di Maracalagonis.

Il ricordo commosso della sindaca Francesca Fadda: “Oggi per il nostro paese è il giorno del dolore, ma anche della rabbia”.

Il delitto è avvenuto a Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia, l’ex compagno, un uomo di origini straniere, è stato arrestato. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, in seguito a una discussione la donna sarebbe stata aggredita mortalmente con un coltello.

Maracalagonis è un paese in lutto, affranto dal dolore, “perché Alessandra non c’è più, uccisa quando aveva tutta la vita davanti e il suo bambino da crescere”.

Il giorno anche “della rabbia – comunica la sindaca – perché Alessandra è una nostra sorella, un’altra nostra sorella uccisa da chi l’aveva sposata. È troppo da sopportare. Oggi è il giorno del dolore, ma non del silenzio.

Come sindaca, come donna non posso chiudere gli occhi di fronte a questa tragedia. Una tragedia come questa è abnorme e intollerabile”.

“A tutta la loro famiglia arrivi il mio abbraccio. Abbiamo il dovere come istituzioni che queste non rimangano solo parole dettate dal dolore e dalla rabbia che ci pervadono.