Scooter contro auto in via Dante: un 18enne in codice rosso, ferita anche una ragazza

Incidente stradale questa notte in centro città a Cagliari.

Un 18enne di Cagliari alla guida del suo scooterone Sh, che stava transitando in via Dante con in sella una ragazza, anche lei 18enne e cagliaritana, arrivato all’altezza della via Farina ha tamponato una Mazda3 condotta da un giovane residente nell’hinterland.

A seguito dell’urto i due ragazzi sono caduti sull’asfalto. Entrambi sono stati soccorsi da ambulanze del 118. Il conducente del motociclo è stato trasportato all’ospedale Brotzu con assegnato codice rosso, la ragazza al Policlinico con assegnato codice giallo.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale.