Un sorriso che non può e non deve essere dimenticato, quello di Manuela Murgia, e che l’artista Manu Invisibile ha voluto immortale per sempre con uno splendido ritratto davanti al Comune di Monastir.

“Mai più invisibile”, perché Manuela, trovata senza vita a Tuvixeddu il 4 febbraio di 30 anni fa, abbia la sua verità. Quella verità per cui la sua famiglia ha lottato tutti questo tempo e che, con coraggio e dignità, sta iniziando ad ottenere.

Il prossimo importantissimo appuntamento è il 7 luglio, quando verranno effettuati gli esami sugli abiti della 16enne per rilevare eventuali tracce di dna e altri elementi che possano essere utili alle nuove indagini.

Foto di Gianluca Lampis, che ha collaborato alla realizzazione del progetto su richiesta della cittadinanza.