È morto questo pomeriggio a Roma uno dei volti più noti dalla commedia italiana, Alvaro Vitali. L’attore, 75 anni, dopo l’esordio con Federico Fellini in Satyricon, ha trovato la sua fortuna recitando nelle più note commedie sexy e con il suo notissimo personaggio Pierino.

Vitali era ricoverato da due settimane per una broncopolmonite recidiva, come aveva comunicato la ormai ex moglie Stefania Corona.