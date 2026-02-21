Manto stradale dissestato tra Serrenti e Cagliari: “Complanare ormai impraticabile e pericolosa”

Nuove segnalazioni da parte degli automobilisti sullo stato del manto stradale nel tratto compreso tra Serrenti e Cagliari, in entrambe le direzioni di marcia. A denunciare la situazione è una lettrice, Claudia Casu, che parla di condizioni ormai “imbarazzanti” lungo tutto il percorso alternativo della complanare.

Secondo quanto riferito, il tragitto sarebbe diventato un vero e proprio slalom tra buche e voragini. Di giorno la percorrenza risulta difficoltosa, ma nelle ore serali la situazione si aggraverebbe ulteriormente a causa della scarsa visibilità, trasformando il tratto in un potenziale pericolo per la sicurezza stradale.

La lettrice racconta di non aver potuto documentare con fotografie il dissesto per evidenti ragioni di sicurezza: il traffico rallenta bruscamente nel tentativo di evitare le buche, creando ingorghi e aumentando il rischio di incidenti o danni ai veicoli.

Il problema, evidenzia, è destinato a protrarsi nel tempo. I lavori sul nuovo tratto della principale arteria sarda sarebbero ancora lontani dalla conclusione e, di conseguenza, la viabilità sulla complanare potrebbe continuare per mesi, se non anni. Da qui l’interrogativo rivolto agli enti competenti: a chi è imputabile questa situazione e perché non si interviene per mettere in sicurezza la carreggiata?

Nel suo sfogo, la cittadina chiama in causa anche la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, chiedendosi se abbia mai percorso quel tratto per rendersi conto delle condizioni in cui versano i lavori della principale arteria dell’Isola.

Un appello, quello della lettrice, affinché si intervenga al più presto per garantire sicurezza e decoro su una strada quotidianamente percorsa da centinaia di automobilisti.