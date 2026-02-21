“Nulla può fermare il bene.
Nulla può il tempo che passa , lasciandoci i segni delle tue certezze.
Il tempo passa ma non può passare sul nostro cuore
Tu ci sarai sempre”
E’ mancato all’affetto dei suoi cari
Luciano Sitzia
Maurizio con Emanuela, Patrizia con Antonio, il nipote Stefano Maria e l’adorata Marina
I funerali avranno luogo lunedì 23 c.m. nella Cappella del Cimitero di San Michele alle ore 15
Per espressa volontà di Luciano, per chi lo desiderasse, non fiori ma donazioni alla associazione Zero K.it cure palliative. Un ringraziamento speciale a Denise
Cagliari,_22 Febbraio 2026_
