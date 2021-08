Manifesti no vax, Mura a Truzzu: chi ha responsabilità politiche si deve occupare della salute pubblica

“Chi ha responsabilità politiche si deve occupare della salute pubblica e perseguire, con gli strumenti consoni, campagne pericolose e di procurato allarme come queste. Si strizza l’occhio ai no vax anche facendo finta di non vedere e di non sentire le menzogne che raccontano”. Così Romina Mura, parlamentare del Pd, replica al sindaco di Cagliari Paolo Truzzu che, a proposito dei manifesti no-vax 6×3 comparsi nelle principali strade di Cagliari, ha detto che non ha nessuna intenzione di rimuoverli, nonostante da più parti gli venga chiesto. Mura, insieme al collega Andrea Frailis, ha formalizzato questa mattina una denuncia alla procura della repubblica del capoluogo sardo.