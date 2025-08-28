Mandas non dimentica la sua Angelica: il 30 agosto, un memorial per Angelica Deidda, la piccola di 4 anni deceduta nel 2017 a causa della meningite. Il sindaco Oppus: “Ci sono momenti ed eventi nelle comunità dove la presenza di tutti è fondamentale per ribadire non l’importanza della memoria, ma quella della presenza di chi lo è in maniera diversa da quella che i nostri amici occhi vorrebbero”.

Sabato, ancora una volta, il campo sportivo Renato Raccis ospiterà una serata dedicata ad Angelica Deidda, alle 17,30 si svolgerà un memorial come segno di vicinanza e ricordo verso la piccola cittadina volata via troppo presto.

Una vita stroncata sul nascere, spezzata da una meningite fulminante che il 19 giugno 2017 non ha lasciato scampo alla bambina di 4 anni. La piccola, che abitava a Mandas coi suoi giovani genitori, sarebbe stata colpita da uno shock infettivo provocato da una infezione sistemica, di fronte alla quale i medici dell’ospedale di Brotzu non hanno potuto fare nulla.

La sua comunità mai l’ha dimenticata e, ancora una volta, si stringerà alla sua famiglia.