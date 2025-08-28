Da Samatzai in giro per tutta la Sardegna in camper per difendere il territorio dalla speculazione energetica: il viaggio di Franca Piga e la sua PillyPolly, inseparabile amica a quattro zampe, che attraverso i social racconta l’isola mettendo in mostra l’aspetto più selvaggio dei territori che visita.
Le immagini di Franca che mette al riparo il suo camper dai maxi chicchi di grandine, che il 18 agosto hanno colpito il territorio della Trexenta, sono diventate virali: riprese anche dai Tg nazionali, Franca Piga ha rischiato di riportare serie ferite ma niente l’ha fermata perché il suo mezzo a quattro ruote è parte di lei e della sua missione a favore della terra dei nuraghi. “Questa la ricorderò come quella volta in cui mi sono quasi aperta la testa come una melagrana per proteggere le finestre di casa” ha commentato Piga, “sono rientrata il 15 agosto a Samatzai per trascorrere il Ferragosto con la mia famiglia, e il 18, nel primo pomeriggio, una violenta grandinata si è scagliata su Samatzai e i comuni limitrofi, creando danni ingenti a vetture, abitazioni, viti, orti e campagne, una bufera di vento e grandine che in 15 minuti è riuscita a distruggere mesi di lavoro”.
Danni ingenti che hanno messo in ginocchio gli agricoltori del territorio e che dimostrano quanto sia fragile e vulnerabile l’intero ecosistema che ha necessità di essere protetto, tutetalo, salvaguardando ciò che ancora rimane intatto e non alterato dalla mano dell’uomo. Ed è così che, in questi oltre due anni e mezzo di viaggi senza sosta, Franca Piga ha deciso di partecipare alla lotta di chi non vuole che campi, montagne e mare diventino una distesa di pale eoliche e pannelli fotovoltaici: “si” alla transazione energetica ma senza speculare su ciò che, in abbondanza, potrebbe seriamente manomettere anche il paesaggio ambientale che tutto il mondo invidia. “Una quotidianità fatta di piccole cose e grandi emozioni” spiega Piga, “da due anni e mezzo ho stravolto la mia esistenza e di conseguenza quella della mia fedelissima compagna di vita PillyPolly. Tanti sono i sacrifici e le rinunce che ho affrontato per essere dove sono adesso” ma il buon fine compensa le avversità.
Nei suoi viaggi reali raccontati nel mondo virtuale https://www.instagram.com/pillypolly_franca?igsh=bnhucTh0OGswNXZi&utm_source=qr Franca Piga si prodiga anche per un altro tema importante, ossia quello del benessere animale, della lotta contro il randagismo e di campagne a favore dei 4 zampe meno fortunati. Testimonial a ogni evento è la sua cagnolina inseparabile: una coppia vincente, insomma, che, con semplicità, ha conquistato decine di migliaia di follower che la seguono costantemente.
