In seguito alle recenti segnalazioni dei cittadini riguardo alla massiccia presenza di ratti nel parco di Monteclaro a Cagliari, la Città Metropolitana ha disposto un intervento urgente.I tecnici del Centro Antinsetti, dalle 7:30 di questa mattina giovedì 28 agosto, sono sul posto per avviare le operazioni di derattizzazione.

L’intervento mira a risolvere il problema igienico-sanitario segnalato dai frequentatori del parco, in particolare famiglie, sportivi e bambini. Martino Sarritzu, delegato all’ambiente della Città Metropolitana di Cagliari, ha confermato l’azione tempestiva per garantire la sicurezza e la salubrità dell’area verde. La derattizzazione si concentrerà in particolare sulle zone più critiche, come quelle vicine ai cespugli e lungo i sentieri, per contenere la proliferazione dei roditori.

Si raccomanda a tutti i cittadini di prestare attenzione durante le operazioni e di collaborare per mantenere pulito il parco, evitando di lasciare rifiuti o cibo che possano attirare i ratti.