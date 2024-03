Mandas, la pioggia manda in tilt l’illuminazione pubblica nel viale Renato Raccis

Un bagliore da far, quasi, invidia alle luci delle più gettonate sale da ballo quello che ha interessato ieri il viale del centro abitato: una anomalia dovuta alle precipitazioni intense che si sono verificate per tutta la serata e che hanno creato problemi al sistema dell’illuminazione pubblica. Il sindaco Umberto Oppus ironizza sull’accaduto: “Va bene avere il tecnico comunale appassionato di musica tecno, va bene esaltare i fasti del Macondo, ma vedere effetto discoteca nel viale Renato Raccis….A parte le battute è stata contattata la ditta che ha in gestione l’appalto della pubblica illuminazione che sta arrivando per risolvere i problemi legati alla pioggia”. La luce corretta è stata ripristinata intorno alle ore 23.

Numerose le segnalazioni che da giorni si susseguono in vari centri abitati: anche a Serramanna, per esempio, diverse vie sono rimaste completamente al buio, i guasti sono stati prontamente riparati dalla ditta incaricata dal Comune.