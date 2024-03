San Gavino Monreale, il ponte è deteriorato: stop alla circolazione dei mezzi pesanti

Il tratto del ponte di via Villacidro che attraversa il Rio Malu presenta segni di ammaloramento che ne pregiudicano le condizioni statiche, determinando la necessità temporanea di rivedere la viabilità ordinaria del tratto viario.

La condizione della struttura del ponte è da ritenersi pericolosa per la circolazione veicolare dei mezzi pesanti nonché per la stabilità della struttura stessa. Dunque, la necessità di imporre la limitazione di transito per veicoli aventi massa complessiva massima superiore a mt 3,5 t., nonché per gli autobus. Sono, pertanto, soppresse le fermate autobus site sulla via Villacidro.