Ieri sera alla chiusura del camposanto era in corso un temporale forte e mentre Gessa effettuava l’ultimo giro prima della chiusura, “a pochi metri è sceso un fulmine”.

Ha iniziato a urlare e a piangere: “Ho corso sino all’uscita e lì ho capito che i miei angeli dal paradiso mi hanno protetto da lassù”.

Uno spavento enorme per Manuele, che da anni si occupa della casa di chi non c’è più con amore e devozione: ben voluto da tutta la sua comunità, la notizia ha fatto presto il giro del paese.

“I miei genitori e il mio gemello mi hanno protetto, mi sento miracolato” racconta Gessa a Casteddu Online.

“Ho temuto che la mia vita si fermasse lì dove ormai lavoro da dodici anni al servizio della comunità: è bello poter raccontare quanto accaduto, non nascondo la preoccupazione. Quella scena la rivedo nella mia mente, mi fa paura, ero solo, ma per fortuna tutto è andato bene e ringrazio per i tanti i messaggi di vicinanza”.