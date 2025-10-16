Proseguono i controlli mirati su tutto il territorio volti a garantire la sicurezza stradale e a contrastare le condotte di guida irregolare.

Nel corso delle ultime due settimane, gli agenti hanno individuato tre persone alla guida di veicoli privi di copertura assicurativa e senza essere in possesso della patente di guida.

Nel primo caso, un uomo di 33 anni, di nazionalità straniera, è stato sorpreso mentre circolava con un’autovettura sprovvista di assicurazione. Gli accertamenti hanno evidenziato che l’uomo non aveva mai conseguito la patente di guida ed era già stato sanzionato per la stessa violazione. Per questo motivo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per recidiva nella guida senza patente, e il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

Analoga sorte per un giovane di 20 anni, residente a Quartu, coinvolto in un sinistro stradale alla guida di un motociclo già sottoposto a sequestro. Anche lui non aveva mai conseguito la patente di guida ed è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per recidiva nella guida senza patente, oltre che per violazione dei provvedimenti di sequestro, con conseguente confisca del motociclo.

Nel terzo episodio, un uomo di 28 anni, residente a Selargius, è stato trovato alla guida di un motociclo senza essere in possesso della patente di guida, mai conseguita. In questo caso, è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 116 del Codice della Strada, con il conseguente fermo amministrativo del motociclo.

Il Comandante della Polizia Locale, Fabio Carboni, ha sottolineato l’importanza dei controlli in corso:

“Gli agenti della Polizia Locale continueranno a operare con costanza e professionalità per garantire la sicurezza della cittadinanza, adottando tutti i provvedimenti di competenza necessari al rispetto delle regole e alla tutela della collettività.”

La Polizia Locale di Quartucciu ribadisce che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alla circolazione di veicoli non assicurati e condotti da persone prive dei requisiti di idoneità, al fine di tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.