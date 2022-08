Mandas, molesta i clienti di un bar e aggredisce i carabinieri: pregiudicato in manette

Molesta i clienti di un bar e aggredisce i carabinieri: pregiudicato in manette a Mandas.

Il 19 agosto, i Carabinieri della Stazione di Mandas, hanno arrestato per violenza e minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, un 33enne del luogo pregiudicato. I Carabinieri, sono intervenuti su richiesta presso un bar del paese, dove il 33enne stava disturbando e molestando i clienti.

Alla vista dei militari l’uomo è andato in escandescenze e ha iniziato ad inveire contro i militari per poi scagliarsi contro, cercando di colpirli.

Immobilizzato, l’uomo è stato accompagnato presso la Stazione Carabinieri e sottoposto a perquisizione personale. Sono stati trovati 0,35 gr di hashish , per il possesso dei quali verrà segnalato alla Prefettura di Cagliari. L’uomo, al termine delle formalità, su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima che verrà celebrato nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.