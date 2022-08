Spaccio di hashish: arrestato un pusher di 28 anni a Quartu

Oggi, i Carabinieri della Stazione di Sestu, quelli di Flumini di Quartu e del Norm della Compagnia di Quartu, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 28enne di Quartu, il quale a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 95 grammi di hashish e materiale vario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, che è stato sottoposto a sequestro.

L’uomo, al termine delle formalità, su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima che verrà celebrato nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.