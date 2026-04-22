Tragedia nella notte a Catanzaro. Una donna di 46 anni, A. D. , si è lanciata dal balcone di casa con i suoi 3 figli di 6 e 4 anni e un neonato di 4 mesi.

La 46enne è morta sul colpo con i due maschietti, salva ma in gravi condizioni la bimba di 6 anni, attualmente ricoverata all’ospedale Pugliese” dell’Azienda ospedaliera universitaria Dulbecco del capoluogo Calabro. Stando a quanto ricostruito, il marito della donna si trovava in casa al momento della tragedia. La piccola, dopo un delicatissimo intervento, sara trasferita al Gaslini di Genova.

La Questura di Catanzaro sta ricostruendo la “dinamica dell’azione e le motivazioni dell’insano gesto, connesso alla condizione psichica della donna, che già in passato aveva manifestato disagio di natura psichiatrica”.