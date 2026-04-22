I Vigili del fuocosono intervenuti nella serata di oggi per un incendio che si è sviluppato all’interno di una cantina in una palazzina condominiale di via Ferdinando Magellano nel quartiere di Sant’Elia a Cagliari.

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento cittadino portuale di Cagliari con il supporto di un’autobotte inviata dalla centrale operativa del Comando.

Gli operatori dei vigili del fuoco hanno localizzato e spento l’incendio che aveva coinvolto alcune attrezzature e materiali all’interno del locale cantina evitando la propagazione delle fiamme agli appartamenti sovrastanti e ad altri ambienti del condominio.

Fortunatamente nessuna persona risulta coinvolta. Al termine delle operazioni di bonifica degli ultimi focolai i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Cagliari per gli adempimenti di competenza.