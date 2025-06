Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari per aver violato le misure cautelari che imponevano loro di non avvicinarsi alle vittime di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Entrambi dovranno rispondere della violazione dell’articolo 387 bis del Codice Penale.

Nel primo caso, un pensionato già sottoposto al braccialetto elettronico per stalking è stato sorpreso nei pressi del luogo di lavoro della vittima, contravvenendo al divieto di avvicinamento disposto dal giudice. L’uomo è stato bloccato dai militari della Sezione Radiomobile e, al termine degli accertamenti, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima fissata per oggi.

Nel secondo episodio, un altro soggetto, già arrestato pochi giorni fa per maltrattamenti in famiglia, è stato trovato all’interno dell’abitazione della persona offesa, anch’essa sotto tutela con specifiche misure di protezione disposte dalla Prefettura. Anche lui è stato fermato e trasferito in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.