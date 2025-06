Incredibile ma vero, il caldo blocca pure gli ascensori. Le temperature di questi giorni, inedite per giugno, hanno messo a dura prova non solo cittadini e turisti, ma persino gli ascensori che portano a Castello. Il troppo caldo, infatti, potrebbe comprometterne il funzionamento, causando blocchi dovuri al surriscaldamento del vano macchine anche durante il trasporto delle persone. Per questo motivo, e in attesa di trovare una soluzione visto che le estati saranno sempre più torride, il Comune ha deciso di stoppare tutto.

A partire da domani, martedì 1 luglio 2025, e sino a nuovo avviso, gli ascensori pubblici per Castello subiranno dunque degli stop in orari prestabiliti a causa delle temperature molto elevate che in questi giornate si stanno registrando nei vani macchine.