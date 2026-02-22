Nel corso del trascorso pomeriggio, a Elmas, i Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari, nei confronti di un imprenditore di 45 anni, residente nel capoluogo e già noto alle Forze di Polizia.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dagli esiti delle indagini, che hanno consentito di delineare un grave quadro indiziario a carico dell’uomo. L’indagato è infatti ritenuto responsabile di reiterate condotte violente e vessatorie, riconducibili ai reati di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali. Secondo quanto ricostruito, gli episodi contestati si sarebbero protratti per un lungo arco temporale, compreso tra il 2017 e il 2025.

Al termine delle necessarie formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso una comunità terapeutica, dove è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, restando a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.