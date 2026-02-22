Nel corso della mattinata odierna, una singolare richiesta di aiuto ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile. Un uomo residente ad Assemini ha infatti contattato il numero di emergenza, segnalando in forte stato di agitazione di trovarsi in grave pericolo all’interno della propria abitazione.

Giunti tempestivamente sul posto per soccorrere il richiedente, i militari si sono trovati di fronte a un 44enne disoccupato, già noto alle Forze di Polizia. Fin dai primi istanti, è apparso evidente che l’uomo non fosse minacciato da alcun pericolo reale, ma si trovasse piuttosto in un forte stato di alterazione psicofisica. Una volta rassicurato e riportato alla calma, i militari hanno deciso di indagare sulla reale causa del sui stato. Infatti l’atteggiamento e il contesto generale hanno fatto pensare che in casa dovesse esserci qualcosa di non esattamente legale, inducendoli a eseguire una perquisizione.

I sospetti si sono rivelati fondati: in bella vista sul comodino della camera da letto, i militari hanno rinvenuto circa 25 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, materiale destinato alla misurazione e al successivo smercio della sostanza.

Ricostruita la vicenda, il 44enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.