Ss 195 parzialmente allagata in direzione Sant’Anna Arresi, in alcuni tratti l’acqua ricopre l’asfalto. Il mare inizia a ingrossarsi e un timido vento preannuncia le raffiche previste dagli esperti del meteo. Grazie al monitoraggio costante da parte delle istituzioni di competenza, in tempo reale i cittadini possono essere avvisati dell’evolversi della situazione.

I barracelli di Teulada hanno comunicato che la Ss 195 verso Sant’Anna Arresi è parzialmente allagata in entrambi i senti di marcia. “Prestare massima attenzione”.