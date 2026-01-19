Alle prime luci dell’alba di oggi, intorno alle 6, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, con il supporto dei colleghi della locale Stazione, hanno rintracciato e arrestato un 21enne disoccupato del posto, già noto alle Forze di Polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita durante un ordinario servizio di pattugliamento del centro abitato, quando i militari hanno notato un’auto con due persone a bordo transitare con fare sospetto. Fermato il veicolo per un controllo, l’atteggiamento nervoso del conducente e del passeggero — un coetaneo residente a Sinnai, anch’egli già noto alle Forze di Polizia — ha spinto gli operanti ad approfondire gli accertamenti.

La successiva perquisizione personale, estesa poi al veicolo e al domicilio del giovane alla guida, ha permesso di rinvenire un variegato campionario di droghe: sei dosi di cocaina per circa 2,4 grammi, oltre 24 grammi di marijuana e quasi 45 grammi di hashish. Oltre allo stupefacente, i Carabinieri hanno rinvenuto la somma in contanti di 440 euro e vario materiale destinato al taglio e al confezionamento.

Il 21enne è stato accompagnato presso il Tribunale di Cagliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.