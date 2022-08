Maltempo a Elmas, si scoperchia una casa: abitanti evacuati durante la notte

Elmas, proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco per l’ondata di maltempo. Una struttura è stata scoperchiata e completamente allagata in via Sulcitana, evacuati gli occupanti dall’abitazione.

Sono proseguiti per tutta la notte e tutt’ora sono in corso gli interventi dei Vigili del Fuoco dovuti al maltempo che da ieri pomeriggio ha imperversato sul cagliaritano e provincia.

Sono ancora oltre sessanta le richieste di intervento pervenute alla sala operativa 115 del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari.

Un’abitazione in via Sulcitana a Elmas è stata completamente evacuata dopo il sopralluogo di una delle squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco per il crollo del tetto e in parte di elementi costruttivi. All’interno l’acqua ha completamente allagato gli ambienti.

Sul posto anche la Polizia Locale e il sindaco di Elmas che hanno provveduto a una sistemazione provvisoria delle persone evacuate.

Altri interventi sono in corso a Capoterra per il crollo di elementi costruttivi, per verifiche di stabilità e per la messa in sicurezza di tetti e strutture.