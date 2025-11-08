Diventa codice arancione (moderata criticità) dalle ore 18 di oggi (sabato 8), per poi tornare codice giallo (criticità ordinaria) dalle ore 3 sino alle 9 di domani (domenica 9), l’allerta per rischio idrogeologico nel Campidano; si conferma invece codice giallo (ordinaria criticità) sino alle ore 9 di domenica 9 novembre 2025 l’allerta per rischio temporali.

Così l’avviso diramato dalla Protezione civile regionale per la giornata di questo sabato 8 e per buona parte della mattinata di domani, omerica 9 novembre 2025.

L’Amministrazione civica invita le cittadine e i cittadini a prestare la massima prudenza, con particolare riguardo per il territorio della Municipalità di Pirri, una zona soggetta a fenomeni di allagamento, e per il quale la Protezione civile del Comune di Cagliari ha individuato le vie dove è vietato parcheggiare (durante l’allerta codice arancione – moderata criticità) e l’area di sosta sicura nella zona della Piscina comunale di Terramaini in via Pisano.