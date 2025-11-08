È mancata all’affetto dei suoi cari
Ignazia Moro
nota Lilli
in Solaro
Ne danno il triste annuncio il marito Giuseppe, i figli Ivan con Barbara, Luca con Melissa e gli adorati nipoti Federico con Claudia e Alessia.
I funerali avranno luogo Domenica 9 c.m. alle ore 12.00
nella Parrocchia BV Maria Madre della Chiesa.
