Malore sulla nave da crociera, turista 79enne salvato a Cagliari

Malore per un passeggero di nazionalità islandese di 79 anni, a bordo della nave da crociera Costa Smeralda, in navigazione da Palma di Maiorca a Palermo. L’uomo è stato soccorso dalla Guardia Costiera che ha raggiunto la nave a circa 10 miglia nautiche a sud ovest di Capo Teulada con un elicottero proveniente dalla base area di Decimomannu. In collaborazione con il personale di bordo, i militari hanno trasbordato il medico e il paziente tramite l’utilizzo della barella e un verricello per poi dirigersi all’ospedale Brotzu di Cagliari dove il passeggero è stato affidato alle cure dei medici.