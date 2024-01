Fiumi di eroina per il mercato della Sardegna: arrestato con la droga dopo lo sbarco dal traghetto

La Guardia di finanza della compagnia di Porto Torres ha arrestato un uomo di cittadinanza nigeriana che era appena sbarcato dal traghetto proveniente da Genova con un chilo e 300 grammi di eroina nello zaino. A individuare il carico di droga è stato il cane dei finanzieri, Karma: quando i militari hanno fermato l’uomo per un controllo di routine, il cane ha subito mostrato interesse per lo zaino. Dalla perquisizione sono saltati fuori quattro involucri che contenevano eroina bianca. Si tratta di un tipo di droga (cloridrato di diamorfina), prodotta nell’area geografica nota come Triangolo d’oro, formata da Birmania, Laos e Thailandia; è la più pura tra quelle esistenti nel mercato ed è chiamata anche eroina n. 4 perché richiede 4 processi di raffinazione contro i 3 dell’eroina base, nota come brown sugar. La droga è stata sequestrata e il cittadino nigeriano arrestato e trasferito nel carcere di Bancali con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente.