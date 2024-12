Torna il maniaco incappucciato a Mulinu Becciu, una ragazza di 34 anni molestata e salvata dal fratello. Erano mesi che non si sentiva più parlare di lui, invece rieccolo. Nella testimonianza di una componente di quel comitato spontaneo nato per denunciarlo, che ha raccontato in Questura l’ennesimo episodio inquietante: la donna è stata avvicinata dal maniaco, che come di consueto indossava il passamontagna e si è dileguato solo quando è intervenuto il fratello della vittima. Un caso, avvenuto nei giorni scorsi, che ha spinto la donna a fare denuncia alla Polizia e a rivolgersi all’avvocato Gianfranco Piscitelli, che assiste anche altre ragazze che in passato sono state aggredite o prese di mira dallo strano personaggio di Mulinu Becciu, a volte segnalato e avvistato in altri quartieri della città, ma evidentemente non ancora scoperto e fermato. La notizia si è diffusa soltanto ieri a macchia d’olio nel quartiere e nelle chat dedicate proprio alla guerra al maniaco.