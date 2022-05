Malore improvviso, poi la corsa in auto: “Mamma è morta davanti alla guardia medica di Guasila”

Ha avuto un malore improvviso e il medico del 118, intervenuto con un’ambulanza medicalizzata, l’ha detto in modo chiaro alla figlia: “Infarto fulminante”. È morta così Dorina Serra, 67 anni, per tutti maestra Dory. Sessantasette anni, nata a Figu, ha insegnato per tanto tempo a Gesturi e stava finendo il suo ultimo anno scolastico, prima della pensione, nell’istituto di Segariu. In tantissimi, da ore, la stanno piangendo sui social, increduli per quella che, per tutti, è una “morte improvvisa”. Lo è anche per una delle due figlie della Serra, Sonia Mattana. È lei ad aver soccorso la madre e ad averla vista morire sotto i suoi occhi: “Mi ha chiamato dicendomi che non si sentiva bene ma che non voleva andare all’ospedale”, racconta. Sonia si è fiondata in auto e, da Gesturi, ha guidato sino all’abitazione della 67enne, a Guasila: “Ho fatto salire mamma in auto e l’ho portata alla guardia medica. Non c’era nessun cartello, non sapevo dove fosse l’entrata, poi ho scoperto che ieri, almeno alle 23:30, non c’era nessuno di turno. Mamma stava male, abbiamo chiamato il 118”. Sul posto sono arrivate, in totale, stando alla testimonianza della figlia, “tre ambulanze. La prima non era medicalizzata, solo la terza lo era. Hanno tentato di rianimarla per cinquantuno minuti, mamma è morta sul marciapiede davanti all’edificio che ospita la guardia medica. Il medico del 118 ha detto che è stato un infarto fulminante e mi ha detto che, in un caso simile, non era questione di tempo”. Cioè, ci sarebbe stato ben poco da fare. “Sono sconvolta, non sappiamo ancora quando sarà il funerale. Mamma poteva salvarsi? Non so, chi può dirlo?”, dice ancora Sonia Mattana, avvolta dal dolore.

Dorina Serra lascia anche un’altra figlia, Antonella. Grandissimo il cordoglio a Gesturi, il sindaco Edilberto Cocco ha fatto piazzare, sulla pagina ufficiale di Facebook del Comune, un post lungo e toccante: “La nostra comunità è attonita e addolorata per la prematura e improvvisa scomparsa della cara e amatissima Maestra Dorina Serra. Per alcuni anni ha accompagnato nella crescita i nostri bimbi nel corso della scuola dell’infanzia. E’ entrata immediatamente nel cuore dei bambini e delle famiglie perché si è fatta apprezzare come maestra per la sua passione, cura e creatività che metteva in tutto ciò che faceva e, soprattutto, come persona per la sua umanità e dolcezza. Tutti noi ci stringiamo attorno alle sue figlie e ai familiari, uniti in un grande abbraccio”. C’è poi il ricordo, pubblico, del dirigente scolastico Roberto Scema: “Se n’è andata, all’improvviso, di notte, quasi non volesse dare fastidio in nome di quel garbo che era una delle sue caratteristiche principali, Dorina Serra, o come la chiamavamo tutti, Maestra Dory Serra , attualmente docente alla scuola dell’Infanzia di Segariu. Siamo tutti molto colpiti. Non sembrerà retorico dire che la scuola era la sua vita ed i ‘suoi’ bambini oggetto di amore e dedizione profonda. Era una docente appassionata e soprattutto curiosa: nonostante stesse per andare in congedo, continuava a formarsi ed a ‘sperimentare’ milioni di cose belle. Per tutti noi, professionalmente ed umanamente, una perdita enorme. Per me, il ricordo affettuoso di una delle prime persone con cui ho legato da subito, quando sono arrivato in questo istituto”.