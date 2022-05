Puzza di gas, paura in via Timavo a Cagliari: tutta colpa di un tubo rotto

Paura in via Timavo a Cagliari per una fuga di gas. A lanciare l’allarme sono stati i residenti di una palazzina, preoccupati per la forte puzza che, complice il caldo e la necessità di tenere le finestre aperte, era arrivata sino ai piani alti. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco e, nel giro di pochi minuti, è stata scoperta la causa: un tubo rotto all’interno di una colonnina. I pompieri hanno subito contattato la società che gestisce la fornitura di gas in tutta la città, la Medea. I tecnici si sono subito messi al lavoro per riparare tutto. Mistero sulle cause della rottura: non si sa se si tratti di un fatto fortuito o, eventualmente, di un atto vandalico.