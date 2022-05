Allerta caldo in Sardegna, sos della Protezione Civile: da mercoledì a domenica possibili anche 40 gradi nell’Isola. E’ arrivata anche la comunicazione ufficiale della Regione: giugno si aprirà con temperature roventi, previste temperature intorno ai 37 gradi che potrebbero toccare i 40 gradi nella zona occidentale dell’Isola.

Ecco i dettagli dell’AVVISO di CONDIZIONI METEO AVVERSE (Prot. n. 17881 del 30.05.2022) comunica che a partire dalle ore 12:00 del 01.06.2022 e sino alle 15:00 del 05.06.2022 A PARTIRE DALLA GIORNATA DI MERCOLEDÌ (01/06/2022) E ALMENO FINO A DOMENICA PROSSIMA (05/06/2022) LE TEMPERATURE SUBIRANNO UN GENERALE E PROGRESSIVO AUMENTO SUL SETTORE OCCIDENTALE DELL’ISOLA, PRINCIPALMENTE NEI VALORI MASSIMI, RISULTANDO ANCHE MOLTO ELEVATE, OVVERO SUPERIORI AI 37°C E LOCALMENTE SUPE RIORI AI 40°C.

Ma ecco soprattutto le avvertenze da seguire: non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta.