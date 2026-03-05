Gonnosfanadiga, scende dalla macchina e muore: tragedia questa mattina in paese. Un uomo, colto da malore alla guida, ha accostato la vettura sulla quale viaggiava prima di cadere a terra senza possibilità di ripresa.

È accaduto verso le 7 del mattino. L’uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, si è sentito male mentre guidava. Ha fatto in tempo a fermare il mezzo e a scendere dal veicolo ma niente è stato possibile fare per lui: è morto poco dopo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.