Una storia a lieto fine quella accaduta a un anziano che ha smarrito in strada il suo borsello: documenti e soldi al suo interno, circa 140 euro. A notare, per caso, il portafoglio è stato un altro anziano che, senza esitare, ha raggiunto la stazione di Monserrato, comune di residenza del proprietario degli averi smarriti, e consegnato agli agenti quanto trovato. Un gesto che ha colpito e che non capita spesso, in questo caso mette in evidenza i valori degli over, cresciuti con saldi principi, forse, non più tanto comuni tra le nuove generazioni.