Malore fatale durante un’esibizione, addio a Andrea Sanna, 52 anni, tamburino e storico della Sartiglia. Un’ischemia cerebrale lo ha colpito durante un evento la settimana scorsa: la messa e poi la processione, nel corso della quale il gruppo di Sanna doveva esibirsi. Ma improvvisamente è caduto al suolo. Ricoverato in ospedale, ieri il suo cuore ha cessato di battere.

Lutto nella città di Oristano, “con il suo tamburo ha scandito per anni il ritmo delle emozioni, con la sua voce ha raccontato con passione la storia e l’identità di una tradizione che ci unisce. La sua dedizione, la sua conoscenza e il suo amore per la Sartiglia resteranno per sempre un esempio e un’eredità preziosa.

Ci stringiamo con affetto alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e condividere con lui il cammino della nostra tradizione.

Andrea continuerà a vivere nei suoni, nei racconti e nei cuori della Sartiglia” ha espresso Sa Sartiglia.