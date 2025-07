Al mercatino settimanale, tra le bancarelle di frutta e verdura, anche gli operatori della Gesenu per insegnare ai cittadini le tecniche della differenziata.

Nonostante gli incivili e gli inquinatori seriali, “molti dei quali non residenti, che grazie alle telecamere, ai volontari dei Nogra e alla Polizia Locale, sono stati identificati e denunciati penalmente, Monserrato sta cambiando volto in meglio, giorno dopo giorno, nonostante le criticità naturali e i soliti e pretestuosi murrungioni”: con queste parole il sindaco Tomaso Locci annuncia la vittoria al contest che premia i comuni italiani che più si adoperano per la raccolta dei rifiuti. Una guerra messa in atto contro chi non rispetta e sporca, insomma, norme e direttive imposte dall’Europa comandano verso un’inversione di rotta per salvare l’ambiente: meno rifiuti e più riciclo possibile di tutto ciò che può essere utilizzato nuovamente.

Una pratica che, a lungo andare, continua a premiare i monserratini per l’impegno mostrato nel separare carta, plastica, vetro umido e secco.

“Un grandissimo risultato, che dedico prima di tutto ai nostri cittadini che, ancora una volta, dimostrano di essere virtuosi e rispettosi dell’ambiente e delle regole sulla nuova raccolta puntuale. Raccolta che comporta delle nuove e più stringenti regole, stabilite dalle Ras e dalla Comunità Europea.

E nonostante Monserrato abbia adottato questo sistema insieme a sole altre 3 città della città metropolitana, la nostra percentuale di riciclo è aumentata dall’82% all’83% e siamo riusciti ad abbassare la TARI per l’83% dei cittadini di Monserrato.

Un enorme risultato dovuto prima di tutto al grande sforzo dei nostri cittadini e al gran lavoro svolto dai nostri uffici dell’ambiente e del finanziario, all’ing. Piccardi, al nostro assessore Saverio De Roma e a tutta la squadra della Maggioranza, che tanto si adopera per accogliere le richieste dei singoli cittadini”.

Una sinergia di forze che coinvolge anche la Società Gesenu e i suoi responsabili, “sempre pronti a condividere e cercare di risolvere i problemi e le criticità alcune delle quali ancora da risolvere che si presentano giorno dopo giorno, ma insieme alla realizzazione dell’ecocentro, risolveremo in maniera efficiente e repentina”.

Non solo: tra le tante iniziative intraprese, anche quella di informare e formare i residenti riguardo la differenziata: sabato 12 luglio dalle 8:30 – 12:30, presso via del Redentore, in concomitanza con il mercato settimanale della Coldiretti, uno stand della Gesenu dedicato alla plastica.

“Obiettivo: migliorare la qualità della raccolta e imparare a distinguere i materiali” comunica la società. Anche un gioco interattivo per riconoscere i “falsi amici della plastica”, “un’attività pensata per grandi e piccoli per fare la differenziata”.