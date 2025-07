Tre cantieri in una manciata di metri e la paralisi di traffico quotidiana è servita. Non c’è più verso di percorrere una strada, a Cagliari, senza restare intrappolati in file assurde e infinite, traffico impazzito e auto che diventano una bomba di emissioni per tutto il tempo che restano in fila in attesa di poter ripartire.

Percorrere via Bacaredda per arrivare all’ex mercato di San Benedetto è una prova di resistenza di quelle pesanti: la fila inizia spesso già da viale Ciusa e prosegue fino a via Tiziano e via Cocco Ortu. Al danno si unisce la beffa: quei cantieri sono quasi sempre vuoti, trovare operai al lavoro, denunciano residenti e commercianti della zona esasperati, è una chimera: e lanciano un sos al comune per chiedere di accelerare i tempi.