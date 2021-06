Malamovida a Cagliari, raffica di controlli: meno caos, multe a locali e cittadini “furbetti”

Secondo venerdì in zona bianca e primo con i controlli rafforzati da parte delle Forze dell’ordine a Cagliari. Il risultato? Meno caos, come certificato da residenti e commercianti, “Speriamo stasera che ci siano di nuovo le pattuglie, ieri è stata una serata davvero tranquilla e rilassante”, afferma Stefano Rolla, residente nel centro storico e presidente del Consorzio dei commercianti di via Garibaldi e via Manno, e controlli e multe. “Sono stati multati alcuni cittadini e anche dei locali, nei confronti di qualche attività poi partiranno i provvedimenti di chiusura per una settimana o 10 giorni perché recidivi”. Oggi il bis, il Comune schiera più pattuglie della polizia Municipale, tutti agenti che vanno ad ingrossare il totale delle Forze dell’ordine sparse su tutto il territorio interessato dalla movida e malamovida. “Chi non rispetta le regole danneggia anche gli altri operatori e l’attività che tutti stiamo facendo per tenere sotto controllo la pandemia”, ricorda il sindaco. Chiudere aree e monumenti? “Quella è sempre l’extrema ratio”.

Insomma, comportamenti anti Covid da continuare a rispettare, anche negli affollati weekend estivi in città. Anche perché i numeri sono davvero confortanti: “Sessanta positivi in città, di cui 15 ricoverati. I positivi giornalieri sono tra i 2 e i tre, quindi la pandemia ha rallentato anche grazie alla mano che arriva dai vaccini. Ma non è finita, quindi dobbiamo sempre mantenere comportamenti responsabili”.