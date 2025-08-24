Nella serata di ieri e fino alle prime luci di questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno svolto un ampio servizio di controllo del territorio nelle zone maggiormente frequentate della città, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento in sicurezza della movida estiva.

Il dispositivo messo in campo ha visto l’impiego di numerose pattuglie della Compagnia di Cagliari, supportate anche dalle unità cinofile antidroga, con un’attenzione particolare rivolta alle aree dei locali di intrattenimento e ai luoghi di maggiore aggregazione giovanile, tra i quali, in particolare, il quartiere Marina. Nel corso dell’attività sono state identificate oltre duecento persone, controllati diversi esercizi pubblici e altrettanti veicoli in transito nelle arterie principali.

L’operazione si è conclusa senza criticità: i controlli effettuati non hanno evidenziato situazioni di rilievo né episodi di illegalità, confermando l’efficacia preventiva del servizio svolto.

L’Arma dei Carabinieri rinnova così la propria costante vicinanza alla comunità, garantendo presenza e vigilanza per consentire a cittadini e turisti di vivere con serenità i momenti di svago, rafforzando il senso di sicurezza collettiva nel cuore della città. I servizi proseguiranno nelle prossime settimane in maniera ancora più coordinata con le altre Forze di Polizia, sulla base delle decisioni assunte in sede di Comitato, presieduto dal Prefetto di Cagliari, per assicurare una cornice di ordine e legalità durante l’intera stagione estiva.