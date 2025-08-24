Con una splendida performance che la incorona sul podio già ben tre prove prima della fine, l’atleta del Windsurfing Club Cagliari Teresa Medde si riconferma campionessa del mondo della classe Techno 293, vincendo sia tra le Under 19 che tra le Senior. 15 le prove disputate a Pwllheli, nel Galles, dal 17 al 23 agosto, nelle quali Teresa Medde, già iridata al mondiale 2024 di Balaton in Ungheria, taglia la linea d’arrivo 8 volte in testa e 4 volte seconda. A ribadire una superiorità schiacciante anche per le avversarie più prossime, la giapponese Kokoro Hirose, staccata di oltre 20 punti, e la spagnola Alejandra Lopez Amado Arencibia.

“Sono state regate molto intense, sia a livello fisico che mentale” dichiara Teresa Medde. “Ho iniziato la regata con tranquillità perché ero consapevole della dura preparazione che ho seguito per questo campionato, sentendomi sicura di me stessa. Sono molto fiera di questo titolo, questi ultimi due anni di vittorie hanno lasciato in me tanti ricordi bellissimi e orgoglio. Sono contenta di esser riuscita a compiere la stessa impresa di mia sorella Angelina, che nei due anni di Under 19 ha conquistato due volte il titolo europeo e due volte il titolo mondiale. Mi porto a casa tantissima felicità ma anche tanta nostalgia in quanto questa purtroppo sarà l’ultima regata in Under 19, ultima categoria del Techno 293 giovanile.”

Tra i 300 i partecipanti da 19 paesi, in questo campionato caratterizzato dal vento medio leggero con influenza delle nuvole sui salti di vento e delle maree sulle layline nel campo di regata, gli 11 gli atleti del WC Cagliari hanno portato a casa ottimi risultati, a continuare con Francesco Cao negli Under 15, che mette a segno per quattro volte un secondo posto e si aggiudica complessivamente la 4° posizione. Anche Davide Zucca chiude in top 10, dimostrando grande padronanza della tavola e sicurezza nelle partenze. Luca Versace, al suo primo anno in Under 15, vende cara la pelle con delle ottime partenze e scelte strategiche che lo piazzano al 15° posto. Tra le ragazze, Vittoria Grosso mette a segno un 2° e due 3° posti con determinazione e bei recuperi in situazioni difficili, aggiudicandosi infine il 7° posto. Tra le Under 17 al 12° posto c’è Vanina Bruni, che patisce un po’ il vento leggero e chiude invece al 3° posto la prova con più aria, dopo una partenza strepitosa mure a sinistra, in planata davanti a tutta la flotta.

Nella categoria maschile Under 19, vinta da Kristian Porcu del club Nautico Arzachena, ottime prestazioni di Edoardo Festante, in più prove ai vertici della classifica, Riccardo Poledrini anche lui in zona podio fino alla fine, Francesco Murtas e Nicola Solinas rispettivamente 6°, 7°, 8° e 9° ed Enrico Mura, alla prima esperienza internazionale, che chiude 11°. Grande la soddisfazione dello staff tecnico e dei coach accompagnatori Andrea e Alessandro Melis.