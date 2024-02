Malamovida a Cagliari, musica in strada fino alle 2 del mattino in via Caprera

Musica fino alle due di notte in via Caprera all’esterno di un locale notturno. Residenti di Stampace furibondi. “Non solo accoltellamenti in piazza del Carmine”, commenta Adolfo Costa, presidente del comitato del rione, “mala movida ovunque e tutti i giorni della settimana a Stampace. I residenti sono allo stremo, il Comune è senza un governo, le forze dell’ordine non intervengono perché sotto dimensionate, mentre il prefetto ha abolito tutti i contatti con il comitati e la bella stagione incombe con previsioni di nottate da incubo. Nessuno pensa ai residenti costretti ad arrangiarsi da soli. La situazione è fuori controllo. Chiediamo tutele. Siamo cittadini non numeri per le elezioni ogni 5 anni”.